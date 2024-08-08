В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный совет: Владимир Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании наблюдательного и экспертного советов в Национальном музее Голодомора-геноцида.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании наблюдательного и экспертного советов в Национальном музее Голодомора-геноцида №3884-ІХ.

Целью является создание законодательных условий для контроля за деятельностью Национального музея Голодомора-геноцида в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Закон предлагает порядок формирования и определения полномочий наблюдательного совета и экспертного совета музея, в состав которых должны войти представители профессиональных и научных групп, международных организаций и потомки жертв Голодомора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.