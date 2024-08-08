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В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный совет: Владимир Зеленский подписал закон

18:05, 8 августа 2024
Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании наблюдательного и экспертного советов в Национальном музее Голодомора-геноцида.
В музее Голодомора появятся наблюдательный и экспертный совет: Владимир Зеленский подписал закон
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании наблюдательного и экспертного советов в Национальном музее Голодомора-геноцида №3884-ІХ.

Целью является создание законодательных условий для контроля за деятельностью Национального музея Голодомора-геноцида в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Закон предлагает порядок формирования и определения полномочий наблюдательного совета и экспертного совета музея, в состав которых должны войти представители профессиональных и научных групп, международных организаций и потомки жертв Голодомора.

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