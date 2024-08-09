В Киеве задержали молодого человека, который поджег авто отчима из-за конфликта

22-летнему мужчине грозит до 10 лет заключения.

Источник фото: UA.KyivPolice

В Киеве полиция задержала 22-летнего мужчину, который поджег автомобиль из-за личного конфликта. Как сообщает полиция столицы, инцидент произошел на парковке возле магазина в Дарницком районе.

Молодой человек решил отомстить своему знакомому и вследствие этого поджег автомобиль отчима своего оппонента. Пожар был быстро ликвидирован благодаря оперативным действиям следственно-оперативной группы и сотрудников ГСЧС.

Полицейские установили, что пожар произошел из-за умышленного поджога. По результатам расследования, задержанному предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в особо крупных размерах путем поджога.

Согласно санкции статьи, нарушителю грозит до 10 лет заключения. Подозреваемый сейчас находится под домашним арестом до завершения досудебного расследования.

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