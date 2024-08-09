У Києві затримали молодика, який підпалив авто вітчима через конфлікт

22-річному чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Джерело фото: UA.KyivPolice

У Києві поліція затримала 22-річного чоловіка, який підпалив автомобіль через особистий конфлікт. Як повідомляє поліція столиці, інцидент стався на парковці біля магазину в Дарницькому районі.

Молодий чоловік вирішив помститися своєму знайомому і внаслідок цього підпалив автомобіль вітчима свого опонента. Пожежа була швидко ліквідована завдяки оперативним діям слідчо-оперативної групи та співробітників ДСНС.

Поліцейські встановили, що пожежа сталася через умисний підпал. За результатами розслідування, затриманому висунуто підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження чужого майна в особливо великих розмірах шляхом підпалу.

Згідно з санкцією статті, порушнику загрожує до 10 років ув’язнення. Підозрюваний наразі перебуває під домашнім арештом до завершення досудового розслідування.

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