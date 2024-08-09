Як зареєструвати ФОП в Україні – паперовий або електронний шлях

В Україні доступна реєстрація ФОП з 16 років за згодою батьків.

Можливість реєстрації як фізичної особи-підприємця (ФОП) – це зручна організаційно-правова форма для малого бізнесу, яка підходить для тих, хто хоче надавати послуги або продавати товари кінцевим споживачам.

Згідно з Міністерством юстиції України, для здійснення підприємницької діяльності фізична особа повинна бути повністю цивільно дієздатною, тобто досягти 18 років. Проте, відповідно до Цивільного кодексу України, особи від 16 років можуть також реєструватися як підприємці за умови письмової згоди батьків, піклувальника або органу опіки. Такі особи набувають повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації.

Процедура реєстрації ФОП включає подання документів як у паперовій, так і в електронній формі. Документи подаються безпосередньо державному реєстратору, нотаріусу або через центри надання адміністративних послуг. Перелік необхідних документів включає:

заяву про державну реєстрацію, яка може також містити прохання про реєстрацію як платника ПДВ або обрання спрощеної системи оподаткування;

нотаріально засвідчену письмову згоду батьків або піклувальника (для осіб від 16 до 18 років);

договір про створення сімейного фермерського господарства (за необхідності).

Документи можуть бути подані особисто або через представника, при цьому представник має надати нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує його повноваження.

Для найшвидшого та зручного процесу реєстрації можна скористатися електронним сервісом через Портал Дія. Для цього потрібно:

Зареєструватися або авторизуватися на Порталі Дія.

Заповнити онлайн-форму і підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Оформити заяву в електронному вигляді без участі державного реєстратора.

Процес реєстрації у електронному вигляді дозволяє перевіряти статус заяви в реальному часі через особистий кабінет на Порталі Дія. Виписка з Єдиного державного реєстру також може бути надана у паперовій формі за бажанням заявника.

Реєстрація ФОП проводиться протягом 24 годин, за винятком вихідних і святкових днів. У разі будь-яких питань або проблем із реєстрацією, можна звернутися до Міністерства юстиції України або до суду.

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