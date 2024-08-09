У Вінниці 18-річний хлопець з магазину виніс на собі одяг і прихватив квадрокоптер на 8500 гривень

У Вінниці затримали юнака за крадіжку товарів на 8500 гривень з торгового центру.

Поліцейські Вінниці затримали чоловіків, які причетні до крадіжки товарів із торгового центру. Після завершення слідчих дій вкрадене майно повернуть власникам. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

7 серпня в одному з торгових центрів міста 18-річний місцевий житель викрав товарів на суму 8500 гривень. Він зняв захисні датчики з одягу в примірочній спортивного магазину, одягнув його на себе та вийшов непомітно. Крім того, з магазину дитячих іграшок він виніс квадрокоптер. Оперативники карного розшуку швидко виявили та затримали юнака, вилучивши крадене. Хлопець пояснив, що здійснив злочини, щоб перевірити, чи зможе це зробити.

Слідчі розслідують цей випадок як крадіжку за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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