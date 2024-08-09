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В Виннице 18-летний парень из магазина вынес на себе одежду и прихватил квадрокоптер на 8500 гривен

07:18, 9 августа 2024
В Виннице задержали юношу за кражу товаров на 8500 гривен из торгового центра.
В Виннице 18-летний парень из магазина вынес на себе одежду и прихватил квадрокоптер на 8500 гривен
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Полицейские Винницы задержали мужчин, которые причастны к краже товаров из торгового центра. После завершения следственных действий украденное имущество вернут владельцам. За содеянное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

7 августа в одном из торговых центров города 18-летний местный житель похитил товаров на сумму 8500 гривен. Он снял защитные датчики с одежды в примерочной спортивного магазина, одел его на себя и вышел незаметно. Кроме того, из магазина детских игрушек он вынес квадрокоптер. Оперативники уголовного розыска быстро обнаружили и задержали юношу, изъяв краденое. Парень объяснил, что совершил преступления, чтобы проверить, сможет ли это сделать.

Следователи расследуют этот случай как кражу по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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