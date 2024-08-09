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Как зарегистрировать ФЛП в Украине – бумажный или электронный путь

07:36, 9 августа 2024
В Украине доступна регистрация ФЛП с 16 лет с согласия родителей.
Как зарегистрировать ФЛП в Украине – бумажный или электронный путь
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Возможность регистрации в качестве физического лица-предпринимателя (ФЛП) - это удобная организационно-правовая форма для малого бизнеса, которая подходит для тех, кто хочет предоставлять услуги или продавать товары конечным потребителям.

Согласно Министерству юстиции Украины, для осуществления предпринимательской деятельности физическое лицо должно быть полностью граждански дееспособным, то есть достичь 18 лет. Однако, согласно Гражданскому кодексу Украины, лица от 16 лет могут также регистрироваться как предприниматели при условии письменного согласия родителей, опекуна или органа опеки. Такие лица приобретают полную гражданскую дееспособность с момента регистрации.

Процедура регистрации ФЛП включает подачу документов как в бумажной, так и в электронной форме. Документы подаются непосредственно государственному регистратору, нотариусу или через центры предоставления административных услуг. Перечень необходимых документов включает:

- заявление о государственной регистрации, которое может также содержать просьбу о регистрации в качестве плательщика НДС или избрании упрощенной системы налогообложения;

- нотариально заверенное письменное согласие родителей или попечителя (для лиц от 16 до 18 лет);

- договор о создании семейного фермерского хозяйства (при необходимости).

Документы могут быть поданы лично или через представителя, при этом представитель должен предоставить нотариально заверенную копию документа, подтверждающего его полномочия.

Для быстрого и удобного процесса регистрации можно воспользоваться электронным сервисом через Портал Дія. Для этого нужно:

- Зарегистрироваться или авторизоваться на Портале Дія.

- Заполнить онлайн-форму и подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

- Оформить заявление в электронном виде без участия государственного регистратора.

Процесс регистрации в электронном виде позволяет проверять статус заявления в реальном времени через личный кабинет на Портале Дія. Выписка из Единого государственного реестра также может быть предоставлена в бумажной форме по желанию заявителя.

Регистрация ФЛП проводится в течение 24 часов, за исключением выходных и праздничных дней. В случае каких-либо вопросов или проблем с регистрацией, можно обратиться в Министерство юстиции Украины или в суд.

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