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У музеї Голодомору з’являться наглядова та експертна ради: Володимир Зеленський підписав закон

18:05, 8 серпня 2024
Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення наглядової та експертної рад у Національному музеї Голодомору-геноциду.
У музеї Голодомору з’являться наглядова та експертна ради: Володимир Зеленський підписав закон
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення наглядової та експертної рад у Національному музеї Голодомору-геноциду №3884-ІХ. 

Метою є створення законодавчих умов для здійснення контролю за діяльністю Національного музею Голодомору-геноциду в умовах повномасштабного вторгнення рф.

Законом пропонується порядок формування та визначення повноважень наглядової ради й експертної ради музею, до складу яких мають увійти представники фахових й наукових груп, міжнародних організацій і нащадки жертв Голодомору.

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