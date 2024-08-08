У музеї Голодомору з’являться наглядова та експертна ради: Володимир Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення наглядової та експертної рад у Національному музеї Голодомору-геноциду.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення наглядової та експертної рад у Національному музеї Голодомору-геноциду №3884-ІХ.

Метою є створення законодавчих умов для здійснення контролю за діяльністю Національного музею Голодомору-геноциду в умовах повномасштабного вторгнення рф.

Законом пропонується порядок формування та визначення повноважень наглядової ради й експертної ради музею, до складу яких мають увійти представники фахових й наукових груп, міжнародних організацій і нащадки жертв Голодомору.

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