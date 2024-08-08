В «Армія+» тепер доступні 11 найпопулярніших видів рапортів

У мобільному застосунку для військових запущено 11 цифрових рапортів, які мають юридичну силу, що й паперові.

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У мобільному застосунку для українських військовослужбовців «Армія+» вже доступні 11 найпопулярніших цифрових рапортів, що мають таку ж юридичну силу, як і паперові документи. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Як сьогодні сказав міністр, Міністерство оборони повністю зробило свою домашню роботу разом з урядом. І ми маємо зараз абсолютно рівноцінний за своєю юридичною силою електронний рапорт. Повністю рівноцінний паперовому. Ми вже запустили в «Армії+» 11 найпопулярніших цифрових рапортів. Усі вони створюються через конструктор із підказками», — заявила Черногоренко під час презентації застосунку.

Вона підкреслила, що процес подання рапорту є легким та інтуїтивно зрозумілим, і військовослужбовець витрачає на це близько 10 хвилин.

У Міністерстві оборони уточнили, що подання рапорту відбувається через унікальний ID-номер, який ідентифікує кожного військового. Завдяки цьому номеру надалі можна буде отримувати інші послуги, що будуть додаватися в «Армія+».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відтепер в ЗСУ будуть електронні рапорти. Зокрема, можна буде бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів.

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров анонсував, що згодом у додаток Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.

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