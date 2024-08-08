В «Армия+» теперь доступны 11 самых популярных видов рапортов

В мобильном приложении для военных запущено 11 цифровых рапортов, которые имеют юридическую силу, что и бумажные.

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В мобильном приложении для украинских военнослужащих «Армия+» уже доступны 11 самых популярных цифровых рапортов, имеющих такую же юридическую силу, как и бумажные документы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Как сегодня сказал министр, Министерство обороны полностью сделало свою домашнюю работу вместе с правительством. И мы имеем сейчас абсолютно равноценный по своей юридической силе электронный рапорт. Полностью равноценный бумажному. Мы уже запустили в «Армии+» 11 самых популярных цифровых рапортов. Все они создаются через конструктор с подсказками», - заявила Черногоренко во время презентации приложения.

Она подчеркнула, что процесс подачи рапорта является легким и интуитивно понятным, и военнослужащий тратит на это около 10 минут.

В Министерстве обороны уточнили, что подача рапорта происходит через уникальный ID-номер, который идентифицирует каждого военного. Благодаря этому номеру в дальнейшем можно будет получать другие услуги, которые будут добавляться в «Армия+».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отныне в ВСУ будут электронные рапорты. В частности, можно будет видеть реальную ситуацию с обеспечением подразделений.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что впоследствии в приложение Армия+ интегрируют сервисы и для семей военных.

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