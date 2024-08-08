Практика судов
  1. В Украине

В «Армия+» теперь доступны 11 самых популярных видов рапортов

16:15, 8 августа 2024
В мобильном приложении для военных запущено 11 цифровых рапортов, которые имеют юридическую силу, что и бумажные.
В «Армия+» теперь доступны 11 самых популярных видов рапортов
Источник фото: dev.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мобильном приложении для украинских военнослужащих «Армия+» уже доступны 11 самых популярных цифровых рапортов, имеющих такую же юридическую силу, как и бумажные документы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Как сегодня сказал министр, Министерство обороны полностью сделало свою домашнюю работу вместе с правительством. И мы имеем сейчас абсолютно равноценный по своей юридической силе электронный рапорт. Полностью равноценный бумажному. Мы уже запустили в «Армии+» 11 самых популярных цифровых рапортов. Все они создаются через конструктор с подсказками», - заявила Черногоренко во время презентации приложения.

Она подчеркнула, что процесс подачи рапорта является легким и интуитивно понятным, и военнослужащий тратит на это около 10 минут.

В Министерстве обороны уточнили, что подача рапорта происходит через уникальный ID-номер, который идентифицирует каждого военного. Благодаря этому номеру в дальнейшем можно будет получать другие услуги, которые будут добавляться в «Армия+».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отныне в ВСУ будут электронные рапорты. В частности, можно будет видеть реальную ситуацию с обеспечением подразделений.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что впоследствии в приложение Армия+ интегрируют сервисы и для семей военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основания утраты гражданства Украине изменят – что предполагает законопроект Президента

Не будут считаться добровольным обретением другого гражданства определенные случаи множественности гражданства.

Заместителем председателя ВККС избран судья Алексей Омельян

Алексей Омельян был единственным кандидатом на должность заместителя председателя ВККС.

Парламент установит доплаты судьям, работающим на территориях, где ведутся или могут вестись боевые действия

Деньги на доплаты судьям будут искать за счет судебного сбора.

Электронные рапорты будут в Армии+ – Владимир Зеленский презентовал новое приложение

Электронные рапорты заработали в приложении Армия+.

Верховная Рада вернется к законопроекту о проверке двойного гражданства у должностных лиц

Парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Кулеба
    Олексій Кулеба
    заступник керівника Офісу Президента України