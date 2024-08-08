Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве начали демонтаж терминалов самообслуживания, фото и видео

16:04, 8 августа 2024
Демонтаж терминалов самообслуживания был начат из Печерского района столицы.
В Киеве начали демонтаж терминалов самообслуживания, фото и видео
Фото: dtc.kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент территориального контроля Киева сообщил, что в городе начался демонтаж терминалов самообслуживания, в которых отсутствуют соответствующие разрешительные документы на размещение. Демонтаж был начат из Печерского района.

В ведомстве также назвали причины демонтажа терминалов:

- Незаконные: Эти терминалы были установлены без надлежащих документов или с истечением срока действия разрешительной документации, нарушая благоустройство города.

- Мешают пешеходам: Их расположение создавало неудобства для передвижения людей.

- Портят эстетику города: Негативно влияли на внешний вид улиц.

Отмечается, что специалистами КП «Киевблагоустройство» уже демонтировано около 10 таких терминалов. Также специалистами КП «Киевблагоустройство» по поручению Департамента территориального контроля города планируется продолжать демонтаж самовольно установленных терминалов самообслуживания по всему городу.

«Понимаем, что демонтаж терминалов может несколько усложнить жизнь киевлян, привыкших ими пользоваться, но с другой стороны, это улучшит благоустройство города, а пешеходные зоны станут более безопасными», - добавили в департаменте.

 

Фото и видео: dtc.kyivcity.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ограничение Кабмином верхнего предела индексации пенсии направлено на удержание роста неравенства между размерами пенсий разных категорий пенсионеров – Верховный Суд

Верховный Суд заключил, что ограничение Кабинетом Министров максимального размера индексации пенсии в сумме 1500 грн не имеет признаков дискриминации.

Отчисление и последующее поступление в другой университет на тот же уровень образования приведет к потере права на отсрочку

Студенты, которые отчислились и поступили в другое высшее учебное заведение, не смогут претендовать на отсрочку из-за определения последовательности образования, которое предоставило МОН.

Бюджет смогут пополнить за счет оплаты осужденными расходов, связанных с исполнением судебного решения – Комитет рекомендовал законопроект

Государственную исполнительную службу привлекут к принудительному взысканию штрафа в случае его неуплаты осужденным, а заменить штраф другим видом наказания можно будет только в том случае, если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника.

Вступил в силу закон о декриминализации краж на сумму до 3028 грн – что делать с теми, кого уже судят, и как работает принцип ретроактивности

Украл на 3027 грн – штраф до 5100 грн, на 3029 грн – лишение свободы от 5 до 8 лет – 9 августа вступил в силу закон о декриминализации краж до 3028 грн.

Парламент установит доплаты судьям, работающим на территориях, где ведутся или могут вестись боевые действия

Деньги на доплаты судьям будут искать за счет судебного сбора.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області