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Отключения света возвращаются – в Укрэнерго говорят о дефиците мощности

15:59, 8 августа 2024
8 августа будут применять одну очередь отключений электроэнергии для промышленности и бизнеса.
Отключения света возвращаются – в Укрэнерго говорят о дефиците мощности
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В Укрэнерго сообщили об ограничении потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса в четверг, 8 августа. График будет действовать с 17:00 до 22:00.

Будет задействована одна очередь ограничения мощности.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

Среди причин применения ограничений называют:

- дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

- высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 градусов на юге и востоке страны.

Граждан призывают потреблять электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00.

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