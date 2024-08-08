Основания утраты гражданства Украине изменят – что предполагает законопроект Президента

Не будут считаться добровольным обретением другого гражданства определенные случаи множественности гражданства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 августа Президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11469 по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Среди прочего предлагается по-новому определить основания для утраты гражданства Украины. А именно такими основаниями для утраты гражданства будут:

1) добровольное приобретение гражданином Украины гражданства рф, или гражданства государства, не включенного в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, когда гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был обратиться с заявлением или ходатайством о таком приобретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государства, гражданство которого приобретено, кроме случая, предусмотренного ч. 6 статьи 5 Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» (т.е. принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, проживающих на временно оккупированной территории), а также в случае приобретения гражданином Украины, незаконно депортированным с временно оккупированной территории Украины, гражданства рф, кроме случая прекращения таким лицом гражданства Украины в порядке, установленном настоящим Законом.

Не считаются добровольным обретением другого гражданства случаи множественности гражданства, конкретно – одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или государств; приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами; автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие женитьбы на иностранце; автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

2) использование совершеннолетним гражданином Украины, имеющим гражданство иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности и/или национальным интересам Украины;

3) приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 настоящего Закона в результате представления ложных сведений, поддельных документов, утаивание лицом любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины, обмана или неисполнения обязательства , взятого лицом в обязательстве прекратить иностранное гражданство, или в декларации об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины, или невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;

4) установление факта прохождения лицом военной службы по договору в рф;

5) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира и т.п.;

6) участие в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований рф, или государства, которое находится в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствовала (способствует) совершению вооруженной агрессии против Украины.

Впрочем, все эти положения кроме пункта 3 относительно подделки или сокрытия не применяются, если в результате этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Датой прекращения гражданства Украины является дата издания соответствующего указа Президента Украины

Также меняется определение понятий проживания на территории Украины на законных основаниях и непрерывного проживания на территории Украины.

Так, по действующей норме статьи 1 Закона «О гражданстве Украины» проживание на территории Украины на законных основаниях – это проживание в Украине иностранца или лица без гражданства, имеющие в паспорте гражданина бывшего СССР образца 1974 отметку о постоянной или временной прописке на территории Украины или зарегистрировали на территории Украины свой национальный паспорт, или имеют вид на постоянное или временное проживание на территории Украины, или имеют военный билет, выданный иностранцу или лицу без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, или имеют удостоверение беженца или документ, подтверждающий предоставление убежища в Украине.

На смену этой норме законопроектом предлагается установить, что постоянное проживание на территории Украины – это проживание в Украине иностранца или лица без гражданства на основании выданного в установленном порядке действительного вида на постоянное проживание или на основании удостоверения беженца или документа, подтверждающего предоставление убежища в Украине.

Также меняется норма об определении понятия «непрерывное проживание на территории Украины». Сейчас это проживание в Украине лица, если разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год – 180 дней. Не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на обучение, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или смена лицом места жительства на территории Украины.

В случае принятия законопроекта непрерывным проживанием на территории Украины будет считаться постоянное проживание на территории Украины лица, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год – 180 дней. Не будет нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на обучение, на лечение, что подтверждается соответствующим документом предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, учреждения здравоохранения.

Автор: Наталья Мамченко

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