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Министр обороны Умеров анонсировал, что в дальнейшем в приложение Армия+ интегрируют сервисы и для семей военных

15:41, 8 августа 2024
Рустем Умеров отметил, что цифровизация войск является необратимым процессом и от этого зависит эффективность и дееспособность сил обороны.
Министр обороны Умеров анонсировал, что в дальнейшем в приложение Армия+ интегрируют сервисы и для семей военных
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине презентовали программу для военнослужащих под названием Армия+. Цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому не нужную бюрократию и заполнение бумаг. Президент Владимир Зеленский сказал, что приложение станет вторым после Дии элементом цифрового государства.

Министр обороны Рустем Умеров на презентации программы отметил, что цифровизация войск является необратимым процессом и от этого зависит эффективность и дееспособность Сил обороны. Кроме того, туда будут позже интегрированы сервисы для семей военных.

"Наша цель - создать экосистему, которая делает жизнь военной простой и понятной. Впоследствии мы интегрируем в "Армию+" сервисы и для семей военных. Это глобальная задача. Это охватывает все аспекты жизни наших защитников", - сказал Умеров.

По его словам, Армия+ объединит все сервисы для военных в единой системе.

"Армия+ это все сервисы для военных в единой системе - банки, обучение, цифровой документооборот, логистика, кадровые вопросы, обратная связь", - подытожил министр обороны.

Ранее Кабмин утвердил положение о веб-портале Армия+.

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