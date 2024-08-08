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В ЕС банки и страховые компании сталкиваются с новыми жесткими стандартами кибербезопасности

15:44, 8 августа 2024
В случае несоблюдения новых правил финансовым учреждениям грозят крупные штрафы.
В ЕС банки и страховые компании сталкиваются с новыми жесткими стандартами кибербезопасности
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В ЕС вводится новый закон о цифровой операционной устойчивости (DORA), который вступит в силу с 17 января 2025 года. Документ обязывает банки, страховые компании и инвестиционные фирмы усилить свою IT-безопасность и устойчивость к операционным сбоям, пишет CNBC.

В издании указывается, что закон касается не только финансовых учреждений, но и технологических поставщиков. Компании должны проводить оценку рисков, связанных с аутсорсингом критических функций банков. Закон требует от компаний проводить тестирование цифровой операционной стойкости и обмениваться данными о киберугрозах.

В случае нарушения правил финучреждениям грозят штрафы до 2% годового глобального дохода, а для отдельных менеджеров предусмотрены санкции до €1 млн.

Кроме того, технологические поставщики могут быть оштрафованы на сумму до 1% среднедневного глобального дохода за предыдущий финансовый год, а «критические» IT-провайдеры могут получить штраф до €5 млн.

Закон о цифровой операционной устойчивости направлен на предотвращение масштабных IT-сбоев, подобных недавнему инциденту с обновлением программного обеспечения CrowdStrike.

По словам экспертов отрасли, многие компании все еще работают над достижением полного соответствия требованиям DORA.

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