Парламентский комитет поддержал законопроект относительно защиты прав лиц, которые содержатся под стражей

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и Закон Украины «О предварительном заключении».

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект 5652 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно мер, направленных на возобновление прав осужденных лиц и лиц, взятых под стражу, в связи с ненадлежащими условиями содержания.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и Закон Украины «О предварительном заключении», которыми:

закрепляются правовые основания для создания комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний;

предполагается, что контроль за соблюдением надлежащих условий содержания лиц, заключенных под стражу и лиц, осужденных к лишению свободы, осуществляют комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний, которые действуют на основании УИК и Положения о комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и исполнения наказаний, что утверждается Кабинетом Министров Украины;

устанавливается право осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и лиц, заключенных под стражу, содержаться в надлежащих условиях, а в случае нарушения такого права обращаться в комиссию по рассмотрению жалоб и в случае несогласия с решением указанной комиссии обжаловать его в суде;

УИК и Закон Украины «О предварительном заключении» дополняется нормами о мерах, направленных на возобновление прав лиц, заключенных под стражу и осужденных к лишению свободы в связи с ненадлежащими условиями их содержания;

определяется правовой механизм обращения к комиссиям по рассмотрению жалоб.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект был подан Кабмином еще 11 июня 2021 года.

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