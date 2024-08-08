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Парламентський комітет підтримав законопроєкт стосовно захисту прав осіб, які тримаються під вартою

16:04, 8 серпня 2024
Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення».
Парламентський комітет підтримав законопроєкт стосовно захисту прав осіб, які тримаються під вартою
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Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт 5652 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє ув’язнення», якими:

  • закріплюються правові підстави для створення комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань;
  • передбачається, що контроль за дотриманням належних умов тримання осіб, взятих під варту, та осіб, засуджених до позбавлення волі, здійснюють комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань, які діють на підставі КВК та Положення про комісію з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
  • встановлюється право засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, та осіб, взятих під варту, утримуватися в належних умовах, а у випадку порушення такого права звертатися до комісії з розгляду скарг і в разі незгоди з рішенням вказаної комісії оскаржувати його в суді;
  • КВК та Закон України «Про попереднє ув’язнення» доповнюється нормами про заходи, спрямовані на поновлення прав осіб, взятих під варту, та засуджених до позбавлення волі у зв’язку з неналежними умовами їх тримання;
  • визначається правовий механізм звернення до комісій з розгляду скарг.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроєкт був поданий Кабміном ще 11 червня 2021 року.

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