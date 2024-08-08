У ЄС банки та страхові компанії стикаються з новими жорсткими стандартами кібербезпеки

У випадку недотримання нових правил фінансовим установам загрожують великі штрафи.

У ЄС запроваджують новий закон про цифрову операційну стійкість (DORA), який набуде чинності з 17 січня 2025 року. Документ зобов’язує банки, страхові компанії та інвестиційні фірми посилювати свою IT-безпеку та стійкість до операційних збоїв, пише CNBC.

У виданні зазначають, що закон стосується не лише фінансових установ, а й технологічних постачальників. Компанії повинні проводити оцінку ризиків, пов’язаних з аутсорсингом критичних функцій банків. Закон вимагає від компаній проводити тестування цифрової операційної стійкості та обмінюватися даними про кіберзагрози.

У випадку порушення правил фінустановам загрожують штрафи до 2% річного глобального доходу, а для окремих менеджерів передбачені санкції до €1 млн.

Крім того, технологічних постачальників можуть оштрафувати на суму до 1% середньоденного глобального доходу за попередній фінансовий рік, а «критичні» IT-провайдери можуть отримати штраф до €5 млн.

Закон про цифрову операційну стійкість спрямований на запобігання масштабним IT-збоям, подібним до недавнього інциденту з оновленням програмного забезпечення CrowdStrike.

За словами експертів галузі, багато компаній все ще працюють над досягненням повної відповідності вимогам DORA.

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