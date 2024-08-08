Міністр оборони Умєров анонсував, що згодом у додаток Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових

Рустем Умєров зазначив, що цифровізація військ є незворотним процесом і від цього залежить ефективність та дієздатність Сил оборони.

Фото: Офіс Президента

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні презентували програму для військовослужбовців під назвою Армія+. Мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свого часу на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Президент Володимир Зеленський сказав, що застосунок стане другим після Дії елементом цифрової держави.

Міністр оборони Рустем Умєров на презентації програми зазначив, що цифровізація військ є незворотним процесом і від цього зараз залежить ефективність та дієздатність Сил оборони. Крім того, туди будуть пізніше інтегровані сервіси також для сімей військових.

"Наша мета - створити екосистему, яка робить життя військового простим і зрозумілим. Згодом ми інтегруємо в "Армію+" сервіси і для сімей військових. Це глобальне завдання. Це охоплює всі аспекти життя наших захисників", - сказав Умєров.

За його словами, Армія+ об'єднає всі сервіси для військових у єдиній системі.

"Армія+ це все сервіси для військових у єдиній системі — банки, навчання, цифровий документообіг, логістика, кадрові питання, зворотний зв’язок", — підсумував міністр оборони.

Раніше Кабмін затвердив положення про веб-портал Армія+.

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