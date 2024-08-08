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Відключення світла повертаються – в Укренерго кажуть про дефіцит потужності

15:59, 8 серпня 2024
8 серпня застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії для промисловості та бізнесу.
Відключення світла повертаються – в Укренерго кажуть про дефіцит потужності
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В Укренерго повідомили про обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу у четвер, 8 серпня. Графік буде діяти з 17:00 до 22:00.

Буде задіяна одна черга обмеження потужності.

Водночас в Укренерго наголошують, споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.

Серед причини застосування обмежень називають:

- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 градусів на півдні та сході країни.

Громадян закликають споживати електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00. 

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