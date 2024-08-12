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«Пропаганда российской имперской политики» — Институт нацпамяти повторил свое заключение о Михаиле Булгакове

18:03, 12 августа 2024
Экспертная комиссия снова определила, что объекты, посвященные писателю, содержат символику российской имперской политики.
«Пропаганда российской имперской политики» — Институт нацпамяти повторил свое заключение о Михаиле Булгакове
Фото: 44.ua
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Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти обнародовала уточненные выводы о принадлежности объектов в честь писателя Михаила Булгакова к символике российской имперской политики. Об этом сообщает УИНП.

Указывается, что творческое наследие Булгакова «содержит выразительные признаки украинофобии», враждебное отношение к украинскому государству, целенаправленное унижение и отрицание факта существования украинского языка, а значит и украинской культуры как таковой.

Согласно заключению, объекты, посвященные Булгакову, «в соответствии с частью первой статьи 2 Закона содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее использование имени М. А. Булгакова в названиях географических объектов, юридических лиц и объектов права собственности, пребывания в публичном пространстве установленных в его честь памятников, памятных знаков является пропагандой российской имперской политики».

В заключении отмечается, что ограничения охватывают только объекты, размещенные в публичном пространстве, и не распространяются на исследование жизни, деятельности, творческого наследия писателя, хранение, куплю/продажу, чтение изданий его произведений, экспонирование связанных с писателем предметов и документов в музейных учреждениях.

Напомним, экспертная комиссия Украинского института национальной памяти 27 марта 2024 г. предоставила вывод о принадлежности объектов, в частности географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков, посвященных писателю Михаилу Булгакову к символике российской имперской политики.

Добавим, что в столичном музее Булгакова считают тенденциозными и поверхностными выводы комиссии по поводу писателя.

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