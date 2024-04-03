Дальнейшее оставление в Украине памятников Булгакову является пропагандой российской имперской политики – комиссия Украинского института национальной памяти приняла заключение

В Украинском институте национальной памяти заявили, что дальнейшее использование имени Булгакова в названиях географических объектов, пребывание в публичном пространстве установленных в его честь памятников является пропагандой российской имперской политики.

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти 27 марта 2024 г. предоставила вывод о принадлежности объектов, в частности географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков, посвященных писателю Михаилу Булгакову к символике российской имперской политики. Соответствующее заключение размещено на сайте Украинского института национальной памяти за подписью членов Комиссии Елены Бачинской, Виктора Брехуненко, Святослава Вербича, Александра Рублева и других.

Как указывают авторы вывода, «все произведения Булгакова написаны на русском языке, среди самых известных – романы «Мастер и Маргарита», «Белая Гвардия» (и пьеса «Дни Турбиных» по мотивам романа), «Собачье сердце».

«Михаил Булгаков – имперец по мировоззрению, ярый украинофоб (украинофоб, по Большому толковому словарю украинского языка – это «противник, ненавистник украинцев и всего украинского»). Писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей. Из всех русских писателей того времени стоит ближе всего к нынешним идеологем путинизма и кремлевского оправдания этноцида в Украине. Мировоззренчески был на позициях русского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма.

В 1919 году дезертировал из армии УНР, куда был мобилизован военным врачом и присоединился к Добровольческой армии исключительно из соображений собственной преданности монархизму и российской империи» - говорится в документе от экспертов.

Также авторы вывода считают, что «неприкрыто пренебрежительно отношение Булгакова в целом ко всем украинцам, даже к тем, которым он был обязан своим устроенным бытом. Так, в «Белой гвардии» прототипом одного из персонажей является украинец Василий Листовничий, владелец дома на Андреевском спуске, который арендовали Булгаковы. Изображенный как буржуй, приспособленец, жадный трус, он предстает слишком далеким от персоны Листовничего. Его дочь, Инна Листовнича, возмущалась, протестовала против такого карикатурно обезображенного портрета отца. Для домовладельцев, киевских интеллигентов, писатель не нашел доброго слова».

Итак, по мнению указанных экспертов, «объекты (географические объекты, названия юридических лиц, памятники и памятные знаки), посвященные Булгакову (1891–1940), согласно части первой статьи 2 Закона содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее использование имени Булгакова в названиях географических объектов и юридических лиц, пребывание в публичном пространстве установленных в его честь памятников, памятных знаков является пропагандой российской имперской политики».

Напомним, что в Государственном бюджете на 2024 год на деятельность Института национальной памяти выделено 74,29 млн. грн.

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