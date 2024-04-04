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Путаница в судах: будут ли высылать украинских беженцев из Нидерландов

07:54, 4 апреля 2024
В Нидерландах отличаются судебные решения в отношении граждан третьих стран.
Путаница в судах: будут ли высылать украинских беженцев из Нидерландов
Источник фото: rfi.fr
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В Нидерландах продолжается спор относительно статуса беженцев из Украины, которые не имеют украинского гражданства. Судебные решения относительно их дальнейшего пребывания в стране расходятся. Некоторым разрешили остаться, несмотря на решение властей о прекращении защиты.

Согласно сообщению dutchnews.nl, граждане третьих стран, которые находились в Украине до российского вторжения, должны были покинуть Нидерланды до апреля 2024 года. Однако несколько отдельных групп обжаловали это решение.

Нынешняя ситуация, как признает госсекретарь по делам беженцев Эрик ван дер Бург является сложной. Особенно потому, что некоторые беженцы получили разрешение на оставление в Нидерландах по решению суда, тогда как другим было приказано уехать.

Различные судебные решения, принятые за последнее время, противоречат друг другу и решению Государственного совета. Окружной суд Амстердама обратился в Европейский суд с просьбой предоставить правовое заключение и заявил, что не будет высылать беженцев, пока не получит ответа.

В этой ситуации возникает значительная неопределенность в правовом поле. Юрист Марджон Ристра-Питерс отмечает, что не может быть ситуации, когда одни могут остаться, а другие должны выезжать в зависимости от решения суда.

Всего в Нидерланды прибыло около 2500 граждан третьих стран. Часть из них обратилась за статусом беженца или видом на жительство, тогда как другие еще не сообщили о своих планах.

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