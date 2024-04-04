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Плутанина в судах: чи висилатимуть українських біженців із Нідерландів

07:54, 4 квітня 2024
У Нідерландах відрізняються судові рішення щодо громадян третіх країн.
Плутанина в судах: чи висилатимуть українських біженців із Нідерландів
Джерело фото: rfi.fr
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У Нідерландах триває суперечка щодо статусу біженців з України, які не мають українського громадянства. Судові рішення щодо їхнього подальшого перебування в країні розходяться. Деяким дозволили залишитися, незважаючи на рішення влади щодо припинення захисту.

Згідно з повідомленням dutchnews.nl, громадяни третіх країн, які перебували в Україні до російського вторгнення, повинні були покинути Нідерланди до квітня 2024 року. Однак кілька окремих груп оскаржили це рішення.

Нинішня ситуація, як визнає держсекретар у справах біженців Ерік ван дер Бург є складною. Особливо через те, що деякі біженці отримали дозвіл на залишення в Нідерландах через рішення суду, тоді як іншим було наказано виїхати.

Різні судові рішення, ухвалені за останній час, суперечать одне одному та рішенню Державної ради. Окружний суд Амстердама звернувся до Європейського суду з проханням надати правовий висновок та заявив, що не буде висилати біженців, поки не отримає відповіді.

В цій ситуації виникає значна невизначеність у правовому полі. Юрист Марджон Рістра-Пітерс наголошує, що не може бути ситуації, коли одні можуть залишитися, а інші мусять виїжджати в залежності від рішення суду.

Загалом до Нідерландів прибуло близько 2500 громадян третіх країн. Частина з них звернулася за статусом біженця або дозволом на проживання, тоді як інші ще не повідомили про свої плани.

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