Практика судів
  1. В Україні

«Пропаганда російської імперської політики» — Інститут нацпам’яті повторив свій висновок щодо Михайла Булгакова

18:03, 12 серпня 2024
Експертна комісія знову визначила, що об'єкти, присвячені письменнику, містять символіку російської імперської політики.
«Пропаганда російської імперської політики» — Інститут нацпам’яті повторив свій висновок щодо Михайла Булгакова
Фото: 44.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті оприлюднила уточнені висновки про приналежність об'єктів на честь письменника Михайла Булгакова до символіки російської імперської політики. Про це повідомляє УІНП.

Вказується, що творча спадщина Булгакова «містить виразні ознаки українофобії», вороже ставлення до Української держави, цілеспрямоване приниження і заперечення факту існування української мови, а отже й української культури як такої.

Згідно з висновком, обʼєкти, присвячені Булгакову, «відповідно до частини першої статті 2 Закону містять символіку російської імперської політики, а подальше використання імені М. А. Булгакова в назвах географічних об’єктів, юридичних осіб та об’єктів права власності, перебування в публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики».

У висновку наголошується, що обмеження охоплюють лише об’єкти, розміщені у публічному просторі, і не поширюються на дослідження життя, діяльності, творчої спадщини письменника, зберігання, купівлю/продаж, читання видань його творів, експонування пов'язаних із письменником предметів і документів у музейних установах.

Нагадаємо, Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті 27 березня 2024 року надала висновок щодо належності об’єктів, зокрема географічних об’єктів, назв юридичних осіб, пам’ятників та пам’ятних знаків, присвячених письменнику Михайлу Булгакову до символіки російської імперської політики.

Додамо, що у столичному музеї Булгакова вважають тенденційними і поверхневими висновки комісії щодо письменника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням – Мінфін

Мінфін спільно з донорами перевіряють використання коштів зовнішнього фінансування.

Верховний Суд висловився щодо обчислення строку подачі апеляційної скарги на ухвалу, повний текст якої було проголошено в інший день, ніж резолютивна частина

Якщо повний текст ухвали було складено пізніше, у випадку необізнаності заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження.

Огляд місця події не допускається без наявності даних про вчинення злочину, зафіксованих в процесуальній формі, – Верховний Суд

Слідчий, всупереч вимогам закону, фактично здійснив особистий обшук обвинуваченого, його одягу та речей.

Обвинувачена запропонувала судді хабар прямо в його кабінеті, але суддя викликав поліцію

Неприємний інцидент стався у Шевченківському райсуді міста Києва.

Чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки – відповідь Міноборони

Експерти з питань реформ, які працюють у грантових організаціях, можуть забронюватися через Дію, а особи з інвалідністю мають йти до ТЦК як за оформленням відстрочки, так і за її продовженням – у Міноборони пояснили, над чим працює цифрова команда.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси