«Пропаганда російської імперської політики» — Інститут нацпам’яті повторив свій висновок щодо Михайла Булгакова

Експертна комісія знову визначила, що об'єкти, присвячені письменнику, містять символіку російської імперської політики.

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Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті оприлюднила уточнені висновки про приналежність об'єктів на честь письменника Михайла Булгакова до символіки російської імперської політики. Про це повідомляє УІНП.

Вказується, що творча спадщина Булгакова «містить виразні ознаки українофобії», вороже ставлення до Української держави, цілеспрямоване приниження і заперечення факту існування української мови, а отже й української культури як такої.

Згідно з висновком, обʼєкти, присвячені Булгакову, «відповідно до частини першої статті 2 Закону містять символіку російської імперської політики, а подальше використання імені М. А. Булгакова в назвах географічних об’єктів, юридичних осіб та об’єктів права власності, перебування в публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики».

У висновку наголошується, що обмеження охоплюють лише об’єкти, розміщені у публічному просторі, і не поширюються на дослідження життя, діяльності, творчої спадщини письменника, зберігання, купівлю/продаж, читання видань його творів, експонування пов'язаних із письменником предметів і документів у музейних установах.

Нагадаємо, Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті 27 березня 2024 року надала висновок щодо належності об’єктів, зокрема географічних об’єктів, назв юридичних осіб, пам’ятників та пам’ятних знаків, присвячених письменнику Михайлу Булгакову до символіки російської імперської політики.

Додамо, що у столичному музеї Булгакова вважають тенденційними і поверхневими висновки комісії щодо письменника.

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