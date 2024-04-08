Подані без аргументації: у Музеї Булгакова відповіли на висновки комісії, що письменник був «українофобом»

У столичному музеї Булгакова вважають тенденційними і поверхневими висновки Експертної комісії УІНП щодо письменника.

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У Літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова вважають тенденційними і поверхневими висновки Експертної комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) щодо письменника.

Нагадаємо, Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті 27 березня 2024 року надала висновок щодо належності об’єктів, зокрема географічних об’єктів, назв юридичних осіб, пам’ятників та пам’ятних знаків, присвячених письменнику Михайлу Булгакову до символіки російської імперської політики. Відповідний висновок розміщено на сайті Українського інституту національної пам’яті за підписом членів Комісії.

«Висновок не є експертизою повною мірою. Більшість найскладніших змістовних тверджень, які б мали бути підставою для висновків та рекомендацій такого роду документа, тут подані без аргументації, мають вигляд емоційно забарвлених, з розмитими інтерпретаціями, визначень», - ідеться в позиції літературно-меморіального музею М. Булгакова стосовно висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті.

У Музеї заявляють, що «наведені аргументи стосовно постаті, творчості М. Булгакова явно перебільшені, тенденційні, поверхневі, не базуються на джерелах або спотворюють їх».

«Звертаючись до положень Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», якими керується Експертна комісія УІНП, слід підкреслити, що М. Булгаков ані в російській імперії, ані в срср не був співробітником уповноважених органів з реалізації російської імперської колоніальної політики, не був членом політичних партій, чи громадських рухів, або організацій, що сповідували цю політику, не здійснював таку діяльність особисто.

Його особисті погляди були значно поміркованіші за погляди окремих його персонажів», - заявляють у Музеї.

Серед іншого, в установі вимагають від Експертної комісії УІНП оприлюднити текст повного експертного дослідження.

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