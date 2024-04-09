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На Черкащині керівник благодійного фонду допомагав ухилянтам виїхати за кордон

07:54, 9 квітня 2024
Свої послуги керівник благодійного фонду оцінив в 3000 доларів.
На Черкащині керівник благодійного фонду допомагав ухилянтам виїхати за кордон
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На Черкащині повідомили про підозру директору благодійного фонду за фактом сприяння у перетині державного кордону  та одержання неправомірної вигоди юридичною особою приватного права.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, харків’янин, тимчасово проживаючи у місті Черкаси, створив та зареєстрував благодійний фонд. З метою одержання неправомірної вигоди керівник фонду пообіцяв за винагороду в сумі 3000 доларів США призначити жителя м. Черкас своїм заступником.

Після призначення черкасця на посаду підозрюваний повинен був безперешкодно вивезти його за кордон.

Зловмисника затримано під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 51 тис. грн.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років з конфіскацією майна.  

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