В Черкасской области руководитель благотворительного фонда помогал уклонистам выехать за границу

Свои услуги руководитель благотворительного фонда оценил в 3000 долларов.

В Черкасской области сообщили о подозрении директору благотворительного фонда по факту содействия в пересечении государственной границы и получении неправомерной выгоды юридическим лицом частного права.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, харьковчанин, временно проживая в городе Черкассы, создал и зарегистрировал благотворительный фонд. В целях получения неправомерной выгоды руководитель фонда пообещал за вознаграждение в сумме 3000 долларов США назначить жителя Черкасс своим заместителем.

После назначения мужчины на должность подозреваемый должен был беспрепятственно вывезти его за границу.

Злоумышленник задержан при получении части неправомерной выгоды в сумме 51 тыс. грн.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет с конфискацией имущества.

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