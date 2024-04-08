Представлены без аргументации: в Музее Булгакова ответили на выводы комиссии, что писатель был «украинофобом»

В столичном музее Булгакова считают тенденциозными и поверхностными выводы Экспертной комиссии УИНП относительно писателя.

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В Литературно-мемориальном музее Михаила Булгакова считают тенденциозными и поверхностными выводы Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) относительно писателя.

Напомним, экспертная комиссия Украинского института национальной памяти 27 марта 2024 г. предоставила вывод о принадлежности объектов, в частности географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков, посвященных писателю Михаилу Булгакову к символике российской имперской политики. Соответствующее заключение размещено на сайте Украинского института национальной памяти за подписью членов Комиссии.

«Вывод не является экспертизой в полной мере. Большинство самых сложных содержательных утверждений, которые должны были быть основанием для выводов и рекомендаций такого рода документа, здесь представлены без аргументации, имеют вид эмоционально окрашенных, с размытыми интерпретациями, определений», - говорится в позиции литературно-мемориального музея М. Булгакова относительно заключения Экспертной Украинский институт национальной памяти.

В Музее заявляют, что «приведенные аргументы о личности, творчестве М. Булгакова явно преувеличены, тенденциозны, поверхностны, не базируются на источниках или уродуют их».

«Обращаясь к положениям Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», которыми руководствуется Экспертная комиссия УИНП, следует подчеркнуть, что М. Булгаков ни в российской империи, ни в ссср не был сотрудником уполномоченных органов по реализации российской имперской колониальной политики, не являлся членом политических партий, или общественных движений, или организаций, исповедовавших эту политику, не осуществлял такую деятельность лично.

Его личные взгляды были более умеренными, чем взгляды отдельных его персонажей», - заявляют в Музее.

В частности, в учреждении требуют от Экспертной комиссии УИНП обнародовать текст полного экспертного исследования.

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