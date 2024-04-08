Практика судов
  1. В Украине

Представлены без аргументации: в Музее Булгакова ответили на выводы комиссии, что писатель был «украинофобом»

18:47, 8 апреля 2024
В столичном музее Булгакова считают тенденциозными и поверхностными выводы Экспертной комиссии УИНП относительно писателя.
Представлены без аргументации: в Музее Булгакова ответили на выводы комиссии, что писатель был «украинофобом»
Источник фото: 5 канал
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Литературно-мемориальном музее Михаила Булгакова считают тенденциозными и поверхностными выводы Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) относительно писателя.

Напомним, экспертная комиссия Украинского института национальной памяти 27 марта 2024 г. предоставила вывод о принадлежности объектов, в частности географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков, посвященных писателю Михаилу Булгакову к символике российской имперской политики. Соответствующее заключение размещено на сайте Украинского института национальной памяти за подписью членов Комиссии.

«Вывод не является экспертизой в полной мере. Большинство самых сложных содержательных утверждений, которые должны были быть основанием для выводов и рекомендаций такого рода документа, здесь представлены без аргументации, имеют вид эмоционально окрашенных, с размытыми интерпретациями, определений», - говорится в позиции литературно-мемориального музея М. Булгакова относительно заключения Экспертной Украинский институт национальной памяти.

В Музее заявляют, что «приведенные аргументы о личности, творчестве М. Булгакова явно преувеличены, тенденциозны, поверхностны, не базируются на источниках или уродуют их».

«Обращаясь к положениям Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», которыми руководствуется Экспертная комиссия УИНП, следует подчеркнуть, что М. Булгаков ни в российской империи, ни в ссср не был сотрудником уполномоченных органов по реализации российской имперской колониальной политики, не являлся членом политических партий, или общественных движений, или организаций, исповедовавших эту политику, не осуществлял такую деятельность лично.

Его личные взгляды были более умеренными, чем взгляды отдельных его персонажей», - заявляют в Музее.

В частности, в учреждении требуют от Экспертной комиссии УИНП обнародовать текст полного экспертного исследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Я не буду танцевать, обещаю» – канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok

Канцлер Германии присоединилась к президенту США Джо Байдену и лидеру Франции Эммануэлю Макрону на видеоплатформе TikTok.

По факту вручения ТЦК повестки журналисту Слідство.інфо открыли уголовное производство

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту возможного злоупотребления и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК из-за вручения повестки журналисту Слідство.інфо.

Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о мобилизации осужденных

Мобилизовавшиеся осужденные таким образом получают условно-досрочное освобождение.

Законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности будет вынесен на повторное первое чтение

Доработанная комитетом версия предусматривает отбор и представление на рассмотрение премьер-министра не более двух кандидатур на должность директора БЭБ.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан предусмотрят штрафы от 17 до 22,5 тысяч грн, для юрлиц – от 34 тысяч грн

Тюремных сроков за отказ от прохождения медосмотра не будет, однако будут штрафы для граждан и юрлиц за нарушение законов о мобилизации, а также необходимо будет сообщить ТЦК свой реальный адрес, номер телефона и адрес электронной почты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова