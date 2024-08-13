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У Києві тимчасово обмежать рух ділянкою Кільцевої дороги

07:00, 13 серпня 2024
Обмеження пов’язані з улаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.
У Києві тимчасово обмежать рух ділянкою Кільцевої дороги
Джерело фото: Freepik
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У столиці із 13 до 18 серпня буде обмежений рух вулицею Трублаїні на ділянці від вулиці Якова Качури до Кільцевої дороги та на ділянці безпосередньо Кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до закладу швидкого харчування McDonald’s. Про це пишуть у КМДА.

За інформацією КК «Київавтодор», обмеження пов’язані з улаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

На час робіт рух транспорту організують двома смугами в кожному напрямку з протилежної сторони Кільцевої дороги. 

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження при плануванні маршруту.

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