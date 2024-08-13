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В Киеве временно ограничат движение по участку Кольцевой дороги

07:00, 13 августа 2024
Ограничения связаны с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
В Киеве временно ограничат движение по участку Кольцевой дороги
Источник фото: Freepik
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В столице с 13 по 18 августа будет ограничено движение по улице Трублаини на участке от улицы Якова Качуры до Кольцевой дороги и на участке непосредственно Кольцевой дороги от Жулянского путепровода к заведению быстрого питания McDonald's. Об этом пишут в КГГА.

По информации КК «Киевавтодор», ограничения связаны с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

На время работ движение транспорта организуют двумя полосами в каждом направлении с противоположной стороны кольцевой дороги.

Участники дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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