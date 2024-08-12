Еще не открытую станцию ​​метро Мостицкая в Киеве просят переименовать

Опрос по переименованию предлагают провести в городском приложении «Киев Цифровой».

Станцию ​​метро Мостицкая в Киеве предлагают переименовать еще на этапе строительства. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета

По словам автора петиции, будущая станция метро не расположена в Мостицком массиве и не находится рядом с улицей Мостицкая. По его мнению, это может запутать пассажиров и более целесообразно дать ей название одной из находящихся там улиц.

Опрос по переименованию предлагают провести в городском приложении «Киев Цифровой».

Чтобы петицию рассмотрели, нужно собрать 6 тысяч подписей в течение двух месяцев.

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