На Прикарпатье задержаны двое подростков, которые за деньги поджигали автомобили военных

Двое молодых людей совершили серию поджогов авто Сил обороны Украины.

Фото: СБУ

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 15 и 18 лет, совершивших серию поджогов автомобилей военнослужащих. Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Указывается, что под прицелом злоумышленников были военные джипы и пикапы, которые проходили техобслуживание на Прикарпатье для выполнения боевых задач на передовой.

В течение июля злоумышленники подожгли три военных автомобиля в Калуше и Долине. Правоохранители задержали молодых людей на попытке поджечь еще два автомобиля за раз.

По информации СБУ, к совершению преступлений причастны двое жителей Долинского территориального общества Калушского района.

В частности, 15-летний местный житель, который искал «легких денег» в Telegram-каналах, наткнулся на объявление с предложением «работы». После этого ему предложили средства в обмен на сотрудничество.

«Заказчика» интересовали поджоги зданий ТЦК, релейных шкафов на ключевых линиях железнодорожного сообщения западного региона Украины и выведение из строя авто Вооруженных сил. Обязательным условием получения оплаты было наличие видеоподтверждения совершения преступления.

Из трех видов интересовавших заказчика объектов юноша выбрал выявить и поджечь служебные авто ВСУ. Для этого он привлек своего 18-летнего родственника. Вместе они объезжали на велосипедах на территорию района, где отслеживали внедорожники украинских войск.

После обнаружения трех потенциальных целей злоумышленники сфотографировали их и отправили на согласование заказчику. По его указанию молодые люди изготовили легковоспламеняющуюся смесь, облили военные авто и подожгли.

Одновременно они снимали возгорание на камеру мобильного телефона для отчета. Впрочем, за сожженные авто заказчик все равно платил вдвое меньше обещанного.

Правоохранители сорвали дальнейшие планы заработка благодаря задержанию обоих злоумышленников «по горячим следам».

Во время обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и одежда с поличным. Также у них изъято травматическое оружие, переработанное из стартового пистолета.

Следователи Службы безопасности сообщили 18-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.