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На Прикарпатті затримали двох підлітків, які за гроші підпалювали автомобілі військових

20:27, 12 серпня 2024
Двоє молодиків вчинили серію підпалів авто Сил оборони України.
На Прикарпатті затримали двох підлітків, які за гроші підпалювали автомобілі військових
Фото: СБУ
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В Івано-Франківській області правоохоронці затримали двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів військовослужбовців. Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Вказується, що «під прицілом» зловмисників були військові джипи та пікапи, які проходили техобслуговування на Прикарпатті для виконання бойових завдань на передовій.

Упродовж липня зловмисники підпалили три військових автомобілі в Калуші та Долині. Правоохоронці затримали молодиків на спробі підпалити ще два авто за раз.

За інформацією СБУ, до вчинення злочинів причетні двоє мешканців Долинської територіальної громади Калуського району.

Зокрема, 15 річний місцевий житель, який шукав «легких грошей» в Telegram-каналах, натрапив на оголошення з пропозицією «роботи». Після цього йому запропонували кошти в обмін на співпрацю.

«Замовника» цікавили підпали будівель ТЦК, релейних шаф на ключових лініях залізничного сполучення західного регіону України та виведення з ладу авто Збройних сил. Обов’язковою умовою отримання оплати була наявність відеопідтвердження вчинення злочину.

З трьох видів об’єктів, що цікавили замовника, юнак обрав виявити та підпалити службові авто ЗСУ. Для цього він залучив свого 18-річного родича. Разом вони об’їжджали на велосипедах територію району, де відстежували позашляховики українських військ.

Після виявлення трьох потенційних цілей, зловмисники сфотографували їх та відправили на «погодження» замовнику. За його вказівкою молодики виготовили легкозаймисту суміш, облили військові авто та підпалили.

Одночасно вони знімали загоряння на камеру мобільного телефону для «звіту». Втім, за спалені авто замовник все одно платив вдвічі менше від обіцяного.

Правоохоронці зірвали подальші плани «заробітку» завдяки затриманню обох зловмисників «по гарячих слідах».

Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та одяг із доказами підривної діяльності. Також у них вилучено травматичну зброю, перероблену зі стартового пістолета.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 18-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Він знаходиться під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта.

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