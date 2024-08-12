У Києві виявили небезпечний предмет – на місце викликали вибухотехніків та слідчих

У Патрульній поліції Києва інформують про небезпечні знахідки, які виявляють містяни. Так, у поліції пишуть, що днями на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Деснянському районі.
Відтак, на місце викликали вибухотехніків та слідчих.
Що саме знайшов чоловік у поліції не уточнили.
Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:
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