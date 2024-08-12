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У Києві виявили небезпечний предмет – на місце викликали вибухотехніків та слідчих

23:30, 12 серпня 2024
Що саме знайшов чоловік у поліції не уточнили.
У Києві виявили небезпечний предмет – на місце викликали вибухотехніків та слідчих
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У Патрульній поліції Києва інформують про небезпечні знахідки, які виявляють містяни. Так, у поліції пишуть, що днями на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Деснянському районі.

Відтак, на місце викликали вибухотехніків та слідчих.

Що саме знайшов чоловік у поліції не уточнили.

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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