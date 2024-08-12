Дмитро Лубінець заявив про «паперовий тероризм» стосовно держорганів через зловживання громадянами правом на запити

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про так званий «паперовий тероризм» – коли українці навмисне направляють велику кількість запитів на інформацію до держорганів з метою їх перевантаження.
За словами Обмудсмена, зловживання громадянами правом на запити обходиться бюджету в 46 мільйонів гривень.
Так, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини здійснив анкетування держорганів та органів місцевого самоврядування щодо зловживання правом на інформацію та звернення. Результати анкетування викладені в аналітичному звіті.
«По-перше, з кінця 2023 року є характерним зростання кількості випадків зловживання інформаційними правами групами осіб. Це має ознаки узгоджених дій за подібною методикою. Що в умовах воєнного стану може становити загрозу належному функціонуванню відповідних державних органів, а також реалізації прав іншими громадянами.
По-друге, зловживання правом та інформацію та звернення спричиняє навантаження на бюджет і вимагає залученню держслужбовців до некорисної роботи», — зазначив Лубінець.
Щодо права на доступ до інформації:
Щодо права на звернення:
«Однозначно, так званий «паперовий тероризм» потребує реагування: й огляду на протиправну діяльність запитувачів, і з огляду навантаження на держоргани», — резюмував Омбудсмен.
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