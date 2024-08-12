Дмитро Лубінець заявив про «паперовий тероризм» стосовно держорганів через зловживання громадянами правом на запити

За словами Омбудсмена, окремі громадяни зловживають правом на запити, через що бюджет втрачає 46 млн грн.

Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про так званий «паперовий тероризм» – коли українці навмисне направляють велику кількість запитів на інформацію до держорганів з метою їх перевантаження.

За словами Обмудсмена, зловживання громадянами правом на запити обходиться бюджету в 46 мільйонів гривень.

Так, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини здійснив анкетування держорганів та органів місцевого самоврядування щодо зловживання правом на інформацію та звернення. Результати анкетування викладені в аналітичному звіті.

«По-перше, з кінця 2023 року є характерним зростання кількості випадків зловживання інформаційними правами групами осіб. Це має ознаки узгоджених дій за подібною методикою. Що в умовах воєнного стану може становити загрозу належному функціонуванню відповідних державних органів, а також реалізації прав іншими громадянами.

По-друге, зловживання правом та інформацію та звернення спричиняє навантаження на бюджет і вимагає залученню держслужбовців до некорисної роботи», — зазначив Лубінець.

Щодо права на доступ до інформації:

в середньому працівник органів державної влади витрачає 10 годин на опрацювання одного запиту, органів місцевого самоврядування – 4,8 години;

загальна вартість витрат на опрацювання запитів з ознаками цього зловживання орієнтовно становить понад 12 мільйонів гривень.

Щодо права на звернення:

в середньому працівник органів державної влади витрачає 9 годин на опрацювання одного звернення, працівник ОМС – 5,5 годин.

на опрацювання держорганами одного запиту та звернення загальна вартість витрат становить понад 46 мільйона гривень.

«Однозначно, так званий «паперовий тероризм» потребує реагування: й огляду на протиправну діяльність запитувачів, і з огляду навантаження на держоргани», — резюмував Омбудсмен.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.