Дмитрий Лубинец заявил о «бумажном терроризме» в отношении госорганов из-за злоупотребления гражданами права на запросы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о так называемом «бумажном терроризме» – когда украинцы намеренно направляют большое количество запросов на информацию в госорганы с целью их перегрузки.
По словам Обмудсмена, злоупотребление гражданами правом на запросы обходится бюджету в 46 миллионов гривен.
Так, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека осуществил анкетирование госорганов и органов местного самоуправления по злоупотреблению правом на информацию и обращение. Результаты анкетирования изложены в аналитическом отчете.
«Во-первых, с конца 2023 года характерен рост количества случаев злоупотребления информационными правами группами лиц. Это имеет признаки согласованных действий по схожей методике. Что в условиях военного положения может представлять угрозу надлежащему функционированию соответствующих государственных органов, а также реализации прав других граждан.
Во-вторых, злоупотребление правом и информацию и обращение влечет нагрузку на бюджет и требует привлечения госслужащих к бесполезной работе», — отметил Лубинец.
Относительно права на доступ к информации:
Относительно права на обращение:
«Однозначно, так называемый «бумажный терроризм» нуждается в реагировании: и с учетом противоправной деятельности вопросников, и с учетом нагрузки на госорганы», — резюмировал Омбудсмен.
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