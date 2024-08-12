Дмитрий Лубинец заявил о «бумажном терроризме» в отношении госорганов из-за злоупотребления гражданами права на запросы

По словам Омбудсмена, отдельные граждане злоупотребляют правом на запросы, из-за чего бюджет теряет 46 млн грн.

Фото: Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о так называемом «бумажном терроризме» – когда украинцы намеренно направляют большое количество запросов на информацию в госорганы с целью их перегрузки.

По словам Обмудсмена, злоупотребление гражданами правом на запросы обходится бюджету в 46 миллионов гривен.

Так, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека осуществил анкетирование госорганов и органов местного самоуправления по злоупотреблению правом на информацию и обращение. Результаты анкетирования изложены в аналитическом отчете.

«Во-первых, с конца 2023 года характерен рост количества случаев злоупотребления информационными правами группами лиц. Это имеет признаки согласованных действий по схожей методике. Что в условиях военного положения может представлять угрозу надлежащему функционированию соответствующих государственных органов, а также реализации прав других граждан.

Во-вторых, злоупотребление правом и информацию и обращение влечет нагрузку на бюджет и требует привлечения госслужащих к бесполезной работе», — отметил Лубинец.

Относительно права на доступ к информации:

в среднем работник органов государственной власти тратит 10 часов на проработку одного запроса, органов местного самоуправления – 4,8 часа;

общая стоимость расходов на проработку запросов с признаками этого злоупотребления ориентировочно составляет более 12 миллионов гривен.

Относительно права на обращение:

в среднем работник органов государственной власти тратит 9 часов на проработку одного обращения, работник ОМС – 5,5 часов.

на проработку госорганами одного запроса и обращение общая стоимость расходов составляет более 46 миллионов гривен.

«Однозначно, так называемый «бумажный терроризм» нуждается в реагировании: и с учетом противоправной деятельности вопросников, и с учетом нагрузки на госорганы», — резюмировал Омбудсмен.

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