В Днепре неизвестные похитили бронзовую минискульптуру «Фанат Днепра»

Скульптура украшала Днепр с 2020 года.

Неизвестные похитили бронзовую минискульптуру «Фанат Днепра», которая стояла возле парка Глобы в городе Днепр. За любую информацию, которая поможет найти минискульптуру, объявлено вознаграждение.

О краже сообщил куратор проектов Молодежного совета Днепра Карен Агаджанян.

«Сегодня украли минискульптуру "Фанат Днепра" проекта "Почувствуй Днепр", которую мы устанавливали вместе с фанатским движением нашего города. Это акт вандализма! Объявляем вознаграждение за любую информацию, которая поможет найти мини-скульптуру и вандалов», - говорится в сообщении.

Скульптура украшала Днепр с 2020 года.

Источник фото: facebook.com/Aghajanyan.Karen

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