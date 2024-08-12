Финансовую поддержку от международных партнеров невозможно использовать не по назначению – Минфин

Минфин совместно с донорами проверяют использование средств внешнего финансирования.

Источник фото: Минфин

В Министерстве финансов сообщили, что совместно с донорами проверяют прозрачность в использовании средств от международных партнеров.

Так, по программам макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которых было привлечено более 25 млрд евро в 2022-2023 годах, Минфин системно сотрудничал с ЕС в контроле за финансированием. Сторонами был введен системный обмен необходимыми данными, включавшими отчеты об использовании средств, направления использования.

В рамках инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы в объеме 50 млрд евро, из которых уже привлечено 7,9 млрд евро, ЕС создал Аудиторский совет. Целью является постоянный мониторинг и контроль недопущения злоупотреблений в использовании финансирования, предоставляемого Евросоюзом.

Аудиторский совет имеет право запрашивать информацию и обращаться в компетентные органы, а также в любое время осуществлять, в частности, через свой секретариат, собственные проверки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что План Ukraine Facility на 50 млрд евро «деньги в обмен на реформы» от ЕС предусматривает возможность остановить платежи или требовать возврата средств, если Украина допустит коррупцию или мошенничество. За тем, как Украина использует эти 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Аудиторский совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

В целом Минфин привлек более 93 млрд долларов США бюджетной поддержки от международных партнеров с февраля 2022 года. Предоставленные средства помогают финансировать первоочередные потребности в социальной и гуманитарной сфере (программы социальной поддержки украинцев, зарплаты работников госслужбы и прочее).

«Финансовую поддержку от международных партнеров невозможно использовать не по назначению. Контроль за эффективным использованием внешних бюджетных поступлений – один из аспектов сотрудничества с партнерами», - отметили в Минфине.

Также в ведомстве объяснили, как Министерство финансов Украины и доноры контролируют использование бюджетной поддержки.

Так, Минфин совместно с Всемирным банком обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, предоставленных партнерами по развитию. Через механизмы ВБ в Украину поступило уже около 40 млрд. долларов США. Эти средства имеют целевое назначение, согласованное между партнерами и украинским правительством.

PEACE in Ukraine – крупнейший в истории Всемирного банка проект по объему финансирования. Через этот инструмент в госбюджет поступило почти 30 млрд. долларов США, из которых более 80% – бюджетная поддержка от США. PEACE in Ukraine также финансируется за счет средств Всемирного банка, Японии, Великобритании, Норвегии и других партнеров по развитию.

Украинская сторона направляет отчет по уже осуществленным расходам, а Всемирный банк проверяет все предоставленные документы и согласовывает их. По результатам такой проверки средства в рамках проекта PEACE in Ukraine поступают в Государственный бюджет Украины для компенсации уже произведенных расходов.

Механизм возмещения обеспечивает высокий уровень прозрачности и позволяет донорам видеть фактически осуществленные бюджетные платежи.

Также совместно с компанией Делойт Консалтинг, реализующей проект USAID SOERA, Минфин осуществляет мониторинг прямой бюджетной поддержки Правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine – проверку согласованных процедур с целью определения приемлемости государственных расходов Украины в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Минфин и Всемирный банк также реализуют многоуровневый системный мониторинг направления средств через другие проекты Всемирного банка, включая DPL/DPO, HOPE, ARISE, HEAL.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.