Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням – Мінфін

Мінфін спільно з донорами перевіряють використання коштів зовнішнього фінансування.

Джерело фото: Мінфін

В Міністерстві фінансів повідомили, що спільно з донорами здійснюють перевірку прозорості у використанні коштів від міжнародних партнерів.

Так, щодо програм макрофінансової допомоги ЄС, у межах яких було залучено понад 25 млрд євро у 2022-2023 роках, Мінфін системно співпрацював з ЄС у контролі за фінансуванням. Сторонами було запроваджено системний обмін необхідними даними, що включали звіти про використання коштів, напрями спрямування.

У межах інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки обсягом 50 млрд євро, із яких вже залучено 7,9 млрд євро, ЄС створив Аудиторську раду. Метою є постійний моніторинг та контроль з недопущення зловживань у використанні фінансування, яке надає Євросоюз.

Аудиторська рада має право запитувати інформацію та звертатися до компетентних органів, а також у будь-який час здійснювати, зокрема через свій секретаріат, власні перевірки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство. За тим, як Україна використає ці 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Аудиторська рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

Загалом, Мінфін залучив понад 93 млрд доларів США бюджетної підтримки від міжнародних партнерів з лютого 2022 року. Надані кошти допомагають фінансувати першочергові потреби у соціальній та гуманітарній сфері (програми соціальної підтримки українців, зарплати працівників держслужби та інше).

«Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням. Контроль за ефективним використанням зовнішніх бюджетних надходжень – один із аспектів співпраці з партнерами» - зазначили у Мінфіні.

Також у відомстві пояснили, як Міністерство фінансів України та донори контролюють використання бюджетної підтримки.

Так, Мінфін спільно зі Світовим банком забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. Через механізми СБ до України надійшло вже близько 40 млрд доларів США. Ці кошти мають цільове призначення, узгоджене між партнерами та українським Урядом.

PEACE in Ukraine — найбільший в історії Світового банку проєкт за обсягом фінансування. Через цей інструмент до держбюджету надійшло майже 30 млрд доларів США, із яких понад 80% – бюджетна підтримка від США. PEACE in Ukraine також фінансується за кошти Світового банку, Японії, Великобританії, Норвегії та інших партнерів з розвитку.

Українська сторона надсилає звіт щодо вже здійснених видатків, а Світовий банк перевіряє всі надані документи та погоджує їх. За результатами такої перевірки кошти в рамках проєкту PEACE in Ukraine надходять до Державного бюджету України для компенсації вже здійснених видатків.

Механізм відшкодування забезпечує високий рівень прозорості та дозволяє донорам бачити фактично здійснені бюджетні платежі.

Також спільно з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проєкт USAID SOERA, Мінфін здійснює моніторинг прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення прийнятності державних витрат України у рамках проєкту PEACE in Ukraine.

Мінфін та Світовий банк також реалізують багаторівневий системний моніторинг спрямування коштів через інші проєкти Світового банку, зокрема DPL/DPO, HOPE, ARISE, HEAL.

Автор: Наталя Мамченко

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