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6 тысяч долларов за выдачу фиктивной справки об инвалидности: в Черкасской области будут судить мужчину

19:15, 12 августа 2024
Мужчина получил взятку за влияние на врачей для установления ІІ группы инвалидности матери призывника.
6 тысяч долларов за выдачу фиктивной справки об инвалидности: в Черкасской области будут судить мужчину
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В Черкасской области будут судить мужчину, который обвиняется в получении 6 тысяч долларов за выдачу фиктивной справки об инвалидности. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины за вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Установлено, что 12 апреля 2024 года житель г. Каменка получил от лица призывного возраста неправомерную выгоду в сумме 6 тысяч долларов за влияние на МСЭК и врачей территориальных учреждений Минздрава для установления инвалидности ІІ группы его матери. Это дало бы мужчине право пересечь государственную границу вместе со своей матерью и избежать мобилизации.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.

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