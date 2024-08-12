В ЦПД СНБО заявили, что просьба к киевлянам от РГА покинуть дома 14 августа – фейк

Распространяемое врагом предостережение – это фейк, призванный вызвать панические настроения и подорвать моральный дух киевлян.

В Центре противодействия дезинформации рабочего органа СНБО Украины заявили, что сообщения от якобы районной в городе Киеве госадминистрации с призывом к киевлянам покинуть свои дома, если те живут вблизи «центров принятия решений» – не что иное как фейк.

Как отмечают в ЦПД, вражеские телеграмм-каналы уже распространяют скриншот якобы одного из домовых чатов столицы, в котором Печерская районная в городе Киеве государственная администрация призывает киевлян покинуть свои дома, если те живут вблизи «центров принятия решений».

Однако, верифицировав информацию в РГА, Центр сообщает, что распространяемое врагом предостережение – это фейк, призванный вызвать панические настроения и подорвать моральный дух киевлян.

«Никаких подобных сообщений администрация не рассылала», - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

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