У ЦПД РНБО заявили, що прохання до киян від РДА покинути домівки 14 серпня – фейк

Поширюване ворогом застереження – це фейк, який має на меті викликати панічні настрої та підірвати моральний дух киян.

У Центрі протидії дезінформації робочого органу РНБО України заявили, що повідомлення від нібито районної в місті Києві держадміністрації із закликом до киян покинути свої домівки, якщо ті живуть поблизу «центрів прийняття рішень» – не що інше як фейк.

Як зазначають у ЦПД, ворожі телеграм-канали уже поширюють скріншот нібито одного з будинкових чатів столиці, у якому Печерська районна в місті Києві державна адміністрація закликає киян покинути свої домівки, якщо ті живуть поблизу «центрів прийняття рішень».

Однак, верифікувавши інформацію в РДА, Центр повідомляє, що поширюване ворогом застереження – це фейк, який має на меті викликати панічні настрої та підірвати моральний дух киян.

«Жодних подібних повідомлень адміністрація не розсилала», - підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

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