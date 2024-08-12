От системы Шлях отключили 10 перевозчиков, чьи водители не вернулись из-за границы

10 перевозчиков отключили на три месяца.

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10 перевозчиков отключили от системы «Шлях» за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы. Как сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить на три месяца от системы «Шлях» ряд перевозчиков.

Отмечается, что по материалам Государственной пограничной службы Украины указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

«Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы», – пишут в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

Также в Укртрансбезопасности заявляют, что на рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение, пишут в Слежбе.

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