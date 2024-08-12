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Від системи Шлях відключили 10 перевізників, чиї водії не повернулися з-за кордону

16:51, 12 серпня 2024
10 перевізників відключили на три місяці.
Від системи Шлях відключили 10 перевізників, чиї водії не повернулися з-за кордону
Джерело фото: Joseph Paul / Unsplash
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10 перевізників відключили від системи «Шлях» за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону. Як повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті, комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці від системи «ШЛЯХ» низку перевізників.

Зазначається, що за матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

«Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», - пишуть у Державній службі України з безпеки на транспорті.

Також в Укртрансбезпеці заявляють, що на розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення, пишуть у Службі.

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