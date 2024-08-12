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6 тисяч доларів за видачу фіктивної довідки про інвалідність: на Черкащині судитимуть чоловіка

19:15, 12 серпня 2024
Чоловік одержав хабар за вплив на лікарів для встановлення ІІ групи інвалідності матері призовника.
6 тисяч доларів за видачу фіктивної довідки про інвалідність: на Черкащині судитимуть чоловіка
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На Черкащині судитимуть чоловіка, який обвинувачується в одержанні 6 тисяч доларів за видачу фіктивної довідки про інвалідність. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за вимагання та отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане із вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що 12 квітня 2024 року житель м. Кам’янка  одержав від особи призовного віку неправомірну вигоду в сумі 6 тисяч доларів за вплив на МСЕК та лікарів територіальних закладів МОЗ для встановлення інвалідності ІІ групи його матері. Це надало б чоловіку право перетнути державний кордон разом зі своєю матір’ю та уникнути мобілізації.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.

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