У Дніпрі невідомі викрали бронзову мініскульптуру «Фанат Дніпра»

Скульптура прикрашала Дніпро із 2020 року.

Невідомі викрали бронзову мініскульптуру «Фанат Дніпра», яка стояла біля парку Глоби у місті Дніпро. За будь-яку інформацію, яка допоможе знайти мініскульптуру, оголошено винагороду.

Про крадіжку повідомив куратор проєктів Молодіжної ради Дніпра Карен Агаджанян.

«Сьогодні вкрали мініскульптуру "Фанат Дніпра" проєкту "Відчуй Дніпро", яку ми встановлювали разом з фанатським рухом нашого міста. Це акт вандалізму! Оголошуємо винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти мініскульптуру та вандалів», - йдеться у дописі.

Скульптура прикрашала Дніпро із 2020 року.

Джерело фото: facebook.com/Aghajanyan.Karen

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