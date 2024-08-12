В Киеве обнаружили опасный предмет – на место вызвали взрывотехников и следователей

Что именно нашел мужчина в полиции не уточнили.

В Патрульной полиции Киева информируют об опасных находках, которые обнаруживают горожане. Так, в полиции пишут, что на днях на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Деснянском районе.

Следовательно, на место вызвали взрывотехников и следователей.

Что именно нашел мужчина в полиции не уточнили.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.