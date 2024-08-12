В Киеве обнаружили опасный предмет – на место вызвали взрывотехников и следователей

В Патрульной полиции Киева информируют об опасных находках, которые обнаруживают горожане. Так, в полиции пишут, что на днях на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Деснянском районе.
Следовательно, на место вызвали взрывотехников и следователей.
Что именно нашел мужчина в полиции не уточнили.
Как поступить, если обнаружили опасные предметы:
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