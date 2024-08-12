Ще не відкриту станцію метро Мостицька у Києві просять перейменувати

Опитування щодо перейменування пропонують провести у міському застосунку «Київ Цифровий».

Станцію метро Мостицька в Києві пропонують перейменувати ще на етапі будівництва. Відповідна петиція з'явилась на сайті Київради.

За словами автора петиції, майбутня станція метро не розташована в Мостицькому масиві і не знаходиться поряд з вулицею Мостицька. На його думку, це може заплутати пасажирів і більш доцільно дати їй назву однієї із вулиць, що там розташовані.

Опитування щодо перейменування пропонують провести у міському застосунку «Київ Цифровий».

Щоб петицію розглянули, необхідно зібрати 6 тисяч підписів протягом двох місяців.

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