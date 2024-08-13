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Ночное небо засветилось розовым: над Украиной заметили северное сияние и звездопад Персеиды, фото

08:33, 13 августа 2024
Ночью украинцы смогли полюбоваться полярным сиянием, а также метеорным потоком Персеиды.
Ночное небо засветилось розовым: над Украиной заметили северное сияние и звездопад Персеиды, фото
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В ночь на 13 августа украинцы из разных регионов могли наблюдать два редких и красивых явления.

В частности, в небе над рядом регионов можно было увидеть северное сияние, на фоне которого проходил звездопад – один из самых ярких метеорных дождей в году под названием Персеиды.

Об оптическом явлении, не характерном для Украины, сообщили в соцсетях жители пяти областей. Северное сияние было замечено на территории Львовской, Харьковской, Днепропетровской, а также Черниговской и Сумской областей.

Розовый свет можно наблюдать вместе со звездопадом — метеорным потоком Персеиды, который происходит ежегодно.

Особенно хорошее зрелище было за городом и в селах, где гораздо меньше светового загрязнения.

Полярное сияние, также широко известное как северное сияние — быстро меняющееся оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных магнитное поле планеты к полюсам.

Как говорят эксперты, чтобы наблюдать это явление, нужно, чтобы совпало несколько факторов: безоблачное небо и геомагнитная буря.

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